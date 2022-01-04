حق العودة من منظور المجتمع المدني.

مر على واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي بالقرن العشرون والمجسدة بهجرة عام 1948 ثلاث وسبعون عاما من قبل العصابات الصهيونية بوسائل الارهاب والعنف والتي كانت مجسدة بعصابات "شتيرن، بالماخ، الهاغانا" والذين أسسوا بعد تأسيس دولة إسرائيل من خلال اندماجهم ووحدتهم الجيش الإسرائيلي.

قامت هذه العصابات قبل عام 1948 بالعديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني بهدف الترويع دفعا للتهجير أبرز هذه المجازر كانت مجزرة دير ياسين.

دعم الانتداب البريطاني وهي دولة الاستعمار الذي منح الحركة الصهيونية وعد بلفور في 2/11/1917 وعمل على احتضان المشروع الصهيوني وحماية المهاجرين الصهاينة الجدد الذين قدموا الى فلسطين في إطار هذا المشروع الذي كان يروج الى ان فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض كما كان يستخدم الايدولوجية الدينية عبر رواية حائط المبكي وارض السمن والعسل والهيكل المزعوم وغيرها من الادعاءات الزائفة.

هاجر عام 1948 أكثر من 700الف مواطن فلسطيني من سكان البلاد الأصليين وهم أبناء الشعب الفلسطيني.

كان هناك اعتقادا شائعا بإمكانية عودتهم في أي وقت من خلال ما كانت تروج له الدعاية العربية الرسمية وجيشها الذي تشكل من قبل العديد من البلاد العربية برعاية القائد البريطاني "غلوب باشا" وقد كان هذا الادعاء ليس أكثر من تضليلا ساهم بعملية الهجرة والتسريع بها.

ظن قادة الحركة الصهيونية ان عملية الهجرة ستمضي باتجاه واحد لا رجعة عنه فالآباء يموتون والابناء ينسون كما كانت تدعي رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير.

تعتبر مسألة العودة واستعادة الارض المنهوبة عبر مصادرة الاراضي والاستيطان والتي استمرت بعد عدوان 1967 جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

تحاول دولة الاحتلال الغاء مفهوم حق العودة بحجة ان "إسرائيل" دولة لليهود وانهم عادوا الى بلادهم بعد 2000عاما من التيه والتشرد وان أي حديث عن حق العودة يعني اغراق "إسرائيل" بالفلسطينيين وهو ما يلغي ماهية دولة الاحتلال.

وعليه فقد اجلت دولة الاحتلال أي مفاوضات واتفاقيات سواء مع العرب او الفلسطينيين عبر اتفاق اوسلو موضوع حق العودة.

انتقلت دولة الاحتلال من محاولة التأجيل والتسويف لموضوع حق العودة الي محاولة تصفية قضية اللاجئين عبر ما عرف باسم صفقة القرن حيث قام الرئيس الامريكي السابق " ترامب " بتجفيف المنابع المالية للأونروا حيث منع تزويدها بحوالي360 مليون دولار سنويا وهي الحصة التي كانت تلتزم بها الادارات الامريكية السابقة لدعم الاونروا والتي تشكل حوالي ثلث ميزانيتها السنوية كما اتهمت الاونروا بالتحريض على السامية من خلال المناهج الدراسية مطالبة بتغيرها حيث تدرك كل من الإدارات الامريكية ودولة الاحتلال ان الاونروا هي الشاهد الحي على قضية اللاجئين.

يشارا هنا الي ان الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة “بايدن" بالوقت التي افرجت عن جزء من الاموال المخصصة للأونروا والمحددة ب 135 مليون دولار فأنها اشترطت ذلك بقيام الاخيرة بتغير المناهج واجراء تعديلات عليها كما عملت على بلورة اتفاق إطار بينها وبين الأونروا يلزم الاخيرة بالفحص الأمني السنوي على الموظفين وكذلك على المستفيدين الأمر الذي يخرج الأونروا من طابعها الاغاثي والانساني الي الدور الأمني الذي يخدم مصالح دولة الاحتلال ويقيد من صلاحيات الأونروا.

يذكر ان إدارة " ترامب “تبنت المفهوم الاسرائيلي للاجئ والذي يلغي من خلاله ذرية ونسل اللاجئ الاصلي حيث يقتصر اللاجئ وفق مفهومهم على الذين هجروا عام 1948 فقط دون أبنائهم واحفادهم والذي يتناقص عددهم بصورة كبيرة جدا نظرا لتقدمهم بالسن ووفاة اعداد غير قليلة منهم وذلك بخلاف تصنيف الامم المتحدة والاونروا للاجئ والذي يتضمن اسرته واولاده وأحفاده.

وعليه لقد بات مطلوبا إدراك عمق التوازن الديمغرافي في اطار الصراع الاستراتيجي مع المشروع الصهيوني، الامر الذي يتطلب المساهمة في تعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني وتوفير عناصر البقاء والاستمرار وخاصة للشباب الفلسطيني وذلك عبر ادراك مخاطر الهجرة وتحديدا بين أوسط الشباب ومخاطر ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية بما فيها موضوع حق العودة.

ان محاصرة ظاهرة الهجرة والحد منها يتطلب تمكين الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم وتوفير مناخات من الحرية والديمقراطية لهم بما يساهم في تعزيز صمودهم وبقاءهم على الارض.

تدرك منظمات المجتمع المدني بأن حق العودة هو حق مشروع حسب القانون الدولي وغير قابل للتقادم.

وعليه فقد نشطت منظمات المجتمع المدني في هذا المجال وقد شكلت العديد من الهيئات منها لجان حق العودة التي انتشرت في بلاد أوروبا وأمريكا وكافة بلدان العالم كما نظمت المؤتمرات والفعاليات الرامية لإثارة هذا الموضوع بالرأي العام العالمي.

لا يمكن الحديث عن مشروع وطني فلسطيني متكامل دون ضمان حق العودة والامر الذي يعني بان طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني هو صراع وجود وليس حدود فإما عودة السكان الاصليين الى ديارهم التي هجروا منها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “181” الى جانب التحرير عبر انهاء الاحتلال ونظام الابارتهاييد والتميز العنصري أو استمرار وديمومة الصراع.

الشارع الاسرائيلي الي اليمين الفاشي والمتطرف وقد توج ذلك بتشكيل حكومة برئاسة اليميني المتطرف "نفتالي بانيت" تعمل هذه الحكومة وما قبلها من حكومات اليمين برئاسة نتنياهو على اعادة الصراع الى جذوره فهم ينكروا على شعبنا حقه في تقرير المصير وبالعودة ويطمحوا لبناء دولة اسرائيل من النيل الى الفرات والسيطرة على الموارد والثروات العربية عبر اتفاقات التطبيع ولا يطرحوا سوي مفهوم السلام الاقتصادي وإدارة شؤون السكان بدلا من حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة والتي تؤكدها قرار ات الشرعية الدولية ومنظومة القانون الدولي.

وعليه فعلينا أن نعيد الصراع الى طبيعته أيضا وجذوره التاريخية كذلك لشعب هجر من أرضيه عام 1948 الامر الذي يستلزم صياغة برنامج سياسي يعمل على وحدة الارض والشعب والهوية ويضع في جوهره موضوع العودة والتحرير بوصفهم جوهر الصراع.