ريال مدريد يقدم عرضاً بـ 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب مبابي

قال الإيطالي جيوفاني برانشيني، وكيل اللاعبين الشهير، بأن نادي ريال مدريد سيحاول الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في يناير الجاري.

وقال برانشيني، في تصريح صحيفي : "عرض ريال مدريد 50 مليون يورو للتعاقد مع مبابي الآن، لكن لا أعرف ماذا ستكون النتيجة".

واضاف : "في فريق باريس، وضعوا كل من إيرلينغ هالاند وهاري كين ودوشان فلاهوفيتش ضمن قائمة المرشحين لتعويض مبابي".

ويُشار إلى أنه ينتهي عقد كيليان مبابي (23 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، فيما زعمت العديد من التقارير أنه سينتقل مجانا إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيف المقبل.