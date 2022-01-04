حماس تهدد: الاحتلال سيدفع الثمن لو حدث أي مكروه للأسير أبو هواش

هددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع الثمن لو حدث أي مكروه للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

تهديد الحركة جاء على لسان مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء زاهر جبارين، والذي أكد فيه، أن الاحتلال سيدفع الثمن لو حدث مكروه واستشهد الأسير هشام أبو هواش.

وأوضح أن المعركة ستنتقل إلى خارج السجون ولن تبقى داخل السجون حال إصابة الأسير أبو هواش بأي مكروه.

ويواصل الأسير أبو هواس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة نتيجة وضعه الصحي المتدهور.