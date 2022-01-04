المدلل: قضية الأسرى ستبقى مشتعلة مشددًا على أنها قضية الكل الوطني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، على أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني، ويجب على الجميع أن يتحرك لإنقاذ الأسير هشام أبوهواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 141 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى في خيمة الاعتصام المقامة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، نصرة للأسير المجاهد هشام أبو هواش.

وأوضح المدلل أن قضية الأٍسرى ستبقى مشتعلة، مشددًا على أن الاحتلال يعيش حالة إرباك سياسي جراء صمود وصبر الأسرى، وهذا مؤشر أن البطل أبو هواش سينتصر في النهاية كما انتصر الذين قبله.

وقال: "على الضفة الغربية أن تنتفض من أجل إجبار الاحتلال بالإفراج عن أبو هواش حيًا، وهو مضرب عن الطعام من أجل أن يحقق انتصار على الاعتقال الإداري ويتحرر لا ليستشهد"، موضحًا أن إرادة الأسير أبو هواش لن تُكسر مهما تعنت السجان الإسرائيلي في انتهاكاته، وأن المقاومة حاضرة للرد على الاحتلال حال تعرض أبو هواش لموت مفاجئ.

بدورها، قالت غادة عابد مسؤولة اللجنة الثقافية في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة: "إن ما يعيشه الأسير أبو هواش خارج عن القوانين الإنسانية ومنافٍ لكل الحقوق والمواثيق الدولية".

ودعت عابد الجماهير الفلسطينية لضرورة تفعيل المقاومة في الضفة واستمرار الفعاليات المساندة للأسير أبو هواش، لا سيما على خطوط التماس مع المحتل المجرم، مطالبةً المؤسسات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها وإنهاء معاناة الأسير هشام أبو هواش.











