الشيخ عدنان يطالب ممثل الصليب الأحمر بزيارة الأسير المضرب أبو هواش

طالب الشيخ خضر عدنان، مساء اليوم الثلاثاء، ممثل البعثة الدولية للصليب الأحمر في الداخل المحتل زيارة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في مكان احتجازه مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

وجاءت ذلك خلال الوقفة التضامنية التي دعا لها ورفاقه الأسرى المحررين المعتصمين في الصليب الأحمر، أمام مقر الصليب في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

ويُشار إلى أن دعوة الشيخ عدنان لهذه الوقفة التضامنية مع الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، والأسيرين المرضيين ناصر أبو حميد وعبد الباسط معطان، جاءت بعد إلغاء المؤسسات القائمة على الوقفة الأسبوعية بسبب استمرار الأسرى المحررين اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر، وهو ما اعتبره الشيخ عدنان تصرفا غير مقبولا.

وكان الشيخ عدنان وعدد من الأسرى المحررين بعضهم خاض إضرابات طويلة عن الطعام، اعتصموا منذ أمس في مقر الصليب الأحمر الدولي بالبيرة، مطالبين البعثة الدولية بالقيام بدورها في الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش في ظل تدهور حالته الصحية.

وشارك في الوقفة الأسرى المعتصمين داخل المقر، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأسرى والشخصيات الحزبية والنشطاء، وأهالي عائلة الأسير المريض عبد الباسط معطان.

وطالب الشيخ عدنان أيضا ممثل الصليب الأحمر لدى الاحتلال، بزيارة عائلة الأسير أبو هواش في بلدته دورا جنوب الخليل لتشكيل ضغط دولي على الاحتلال.

كما طالب بضرورة التحرك الرسمي والشعبي لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش قبل فوات الأوان، وخاصة أن التقارير الطبية التي ترد من المستشفى حول حالته الصحية غير مطمئنة.

بدوره قال الأسير المحرر الشيخ ماهر الأخرس، وهو أحد الأسرى المحررين المعتصمين في مقر الصليب الأحمر منذ يوم أمس الاثنين، إن الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية تنحاز الأن لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتتعامى عن معاناة وتضحيات الأسرى الفلسطينيين.

وأشار الشيخ الأخرس إلى أن تجربته بالاعتقال سابقا و الإضراب ولدت لديه هذه القناعة، فالصليب الأحمر يزور الأسير للضغط عليه بدلا ممن ممارسة الضغط على الاحتلال الذي يعتقله ويخرق القوانين الدولية بتحويله للاعتقال الإداري.

وقال:" نحن هنا للمطالبة الصليب الأحمر إعالة الشعب الفلسطيني على الاحتلال، وتخفف من الألآم الأسير أبو هواش وباقي الأسرى المحرومين من حريتهم".

وأضاف الأخرس:"إنهم أوصلوا مطالبهم لبعثة الصليب الأحمر وسبب هذا الاعتصام، وأنهم في حال نفذت مطالبهم سيتم إنهاء الاعتصام داخل المقر".

وطالب بمزيد من التحرك لنصرة الأسير أبو هواش وباقي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، وعلى الجميع في الضفة الغربية التحرك في الطرقات وكل ميادين فلسطين أننا لن نترك الأسرى وحيدين.

ومن جانبها طالبت زوجة الأسير عبد الباسط معطان الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية و الحقوقية التدخل لإنقاذ حياة زوجها والإفراج عنه ليتمكن من تلقي العلاج المقرر له في الخارج.

جدير ذكره أن الأسير عبد الباسط معطان، معتقل منذ ثلاثة أشهر ومحكوم بالسجن الإداري بالرغم من حاجته للعلاج، حيث اعتقل خلال تلقيه العلاج وهو الذي يعاني من السرطان.











