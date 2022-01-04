"كورونا فلسطين"..7 وفيات و 324 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 7 حالات وفاه و 324 اصابة بكورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، رام الله والبيرة 86، ضواحي القدس 3، الخليل 39، طولكرم 10، طوباس 4، جنين 14، نابلس 15، قلقيلية 1، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 22، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 9، الخليل 34، طولكرم 6، طوباس 7، جنين 21، نابلس 15، قلقيلية 0، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في طولكرم، حالة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.