مرفق كشف الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:50 م
04 يناير 2022
معبر رفح
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها، أن السفر للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة + التاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/1).

ودعت الداخلية، المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/1) اضغط هنا.

للاطلاع على جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/4) اضغط هنا.

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