القوى الوطنية والإسلامية تدعو لمسيرة تضامنية مع الأسير أبو هواش في جنين

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، لمسيرة تضامنية مع الأسير البطل هشام أبو هواش، وذلك اليوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء من أمام مسجد مخيم جنين.

ويُشار إلى أنه تأتي هذه الدعوة في ظل الوقفات الإسنادية المتواصلة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي رفضاً للاعتقال الإداري، وسط تدهور كبير في حالته الصحية.

وأكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، ان التوصيف الطبي للأسير هشام ابو هواش في اليوم الـ141 لإضرابه عن الطعام انه قد يستشهد في أي لحظة هو الصحيح وخاصة "أن لا تدهور جديد قد يحدث على حالته كون ان التدهور الكبير قد حصل".

وحذر فارس قائلاً : "نحن في أقرب نقطة لاستشهاده وهو ما يزعج الجميع ويخلق حالة التوتر".

وأضاف " بشأن الخشية من تغذية الاسير أبو هواش قسرياً، بأن موضوع التغذية القسرية قد سقط، وخاصة بعد رفض نقابة اطباء الاحتلال العمل به واعتباره نوع من أنواع التعذيب ولن يفيدهم" .

وأوضح فارس ان التغذية القسرية تتطلب مساعدة من الاسير أبو هواش وهو الذي لن يحصل ابداً ، ولن يجرء أي طبيب عن القيام بتلك الخطورة .