نادي الأسير يستعرض مجددًا أبرز المعطيات الرقمية عن سياسة الاعتقال الإداري

استعرض نادي الأسير الفلسطيني، مجددًا، أبرز المعطيات الرقمية عن سياسية الاعتقال الإداري خلال عام 2021 الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: "خلال عام 2021، أصدر الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ، وغالبيتهم هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ"

ووفق نادي بيان نادي الأسير، يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن.

وأفاد البيان، بأنه خلال عام 2021 نفّذ نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات فردية ضد سياسات الاحتلال التنكيلية الممنهجة، جُلّها كانت ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش يواصل معركته لليوم 141 على التوالي، إذ يواجه الموت في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، ووضعه الصحي حرج للغاية".