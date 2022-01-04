قيادي بحماس يدعو ليوم غضب الجمعة المقبلة نصرة للأسير أبو هواش

دعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، لتحويل الجمعة المقبلة ليوم غضب شعبي لتخرج المسيرات في أرجاء الوطن والمخيمات انتصارًا المضرب عن الطعام لليوم الـ 141 على التوالي للأسير أبو هواش مؤكد: "أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن أسرانا ومسرانا".

وطالب رضوان في كلمة ممثلًا عن الفصائل خلال مؤتمر مشترك مع ووزارة الأسرى بغزة نصرة للأسير هشام أبو هواش، السلطة بالقيام بواجبها تجاه أبو هواش والمعتقلين الإداريين، ووقف التنسيق الأمني، ووقف يدها الغليظة عن المقاومة، لتقوم بواجبها في الدفاع عن مقدساتنا وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وبيّن أنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات موضوع أبو هواش والتعامل معها، مضيفا: "ندعم القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الإداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال ونقف من ورائهم".

ودعا رضوان، الأهالي في الضفة الغربية والداخل المحتل، لاستمرار المسيرات والتضامن مع الأسير أبو هواش وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال.

كما دعا "المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها تجاه أسرانا، والمساس بحياة الأسير أبو هواش سيمثل قلبًا للطاولة".