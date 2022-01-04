القيادي عدنان : نطالب الصليب الأحمر بإصدار بيان دولي من جنيف للإفراج عن الأسير أبو هواش

طالب القيادي المحرر في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء 4/1/2021، الصليب الأحمر بإصدار بيان من جنيف للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 141 يوما، هشام أبو هواش، كما حدث مع إضرابه السابق " في اشارة لإضراب الشيخ خضر عدنان"

ودعا الشيخ عدنان خلال وقفة إسنادية للأسرى هشام أبو هواش وناصر أبو حميد وعبد الباسط معطان أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة البيرة، الجميع للتحرك الفوري من أجل الإفراج عن الأسير أبو هواش، ووقف الانتهاكات البشعة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال: " كل العار لمن كسر وفرط في حق الأسرى، "ولن نسمح لكم أن تقتربوا من جثمان الأسير أبو هواش إذا قضى شهيدا"،.

وأضاف : "نحن في مرحلة حساسة، ويريد الاحتلال من خلالها الدوس على الرئيس والمرؤوس، والصغير والكبير، وقتل الأسير أبو هواش مع سبق الإصرار والترصد".

ووجه الشيخ عدنان التحية لكل من لأزم التواجد في مقر الصليب الاحمر بالبيرة الليلة الماضية ، نصرة للأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 .

وتابع عدنان: "نحن منذ البارحة معتصمون داخل الصليب الأحمر خشية تعرض حياة الأسير هشام أبو هواش والأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال" للخطر، منوها: "نحن لا نقف ضد أي فلسطين، بل ضد الاحتلال ودعما للأسير أبو هواش، والأصل أن تخرج يوميا 10 فعاليات تضامنا مع الأسير أبو هواش والاسرى داخل سجون الاحتلال".



وجدد تحذيره من أن يقضي الأسير أبو هواش شهيدا بأي لحظة، متسائلا ماذا سنقول لعز الدين أبو هواش:" هل كنا ننتظر فعالية أخرى، هل كنا في انتظار الرئيس والحاكم والوزير؟".

ووجه رسالة للفلسطينيين جميعا قائلا: "على الكل أن يأخذ دوره للإفراج عن الأسير أبو هواش وكل الأسرى قبل أن نطالب غزة بإطلاق الصاروخ على المحتل".