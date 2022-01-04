تواصل الفعاليات التضامنية في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة

تتواصل الفعاليات الإسنادية والمناصرة للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 141، في خيمة الاعتصام المفتوحة أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل ، أكد أن قضية الأٍسرى ستبقى مشتعلة، مشددا على أنها قضية الكل الوطني.

وأوضح المدلل، أن إرادة الأسير أبو هواش لن تُكسر مهما تُعنت السجان الإسرائيلي في انتهاكاته، مبينا أن المقاومة حاضرة للرد على الاحتلال حال تعرض أبو هواش لموت مفاجئ.

من جهتها، دعت مسؤولة اللجنة الثقافية في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، المحامية غادة عابد، الجماهير في كل الأراضي الفلسطينية، لضرورة تصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة الفعاليات الإسنادية للأسرى جميعا.

وأشارت عابد إلى أن الأسير أبو هواش يحتاج إلى مواقف واضحة ودعوات صادقة، كما يحتاج إلى وقفة جدية من المجتمع المحلي والدولي، حتى نيل حريته.