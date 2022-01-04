كورونا غزة: حالتا وفاة و"103" إصابات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد اجراء 1323 فحصا مخبريا.

وأوضحت الوزارة، في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، والذي وصل وكالة "فلسطين اليوم" أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1711، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 918182، منها 1411 حالة نشطة.

وذكرت، تعافي 130 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 187518 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 65، منها 44 حالة خطرة.