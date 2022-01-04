القيادي عليان: اتصالات يومية بين الجهاد وحماس بشأن "أبو هواش"

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. حميل عليان اليوم الثلاثاء 4/1/2022 أن هناك اتصالات يومية بين حركتي الجهاد وحماس حول ملف الأسير أبو هواش، محذراً من التعاطي مع قضية الأسرى بطريقة موسمية هو أمر خطير.

وقال د. عليان خلال تصريحات لفضائية "فلسطين اليوم" أن هناك تأكيد من الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب.

وأشار مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان انه إذا انتصر أو استشهد الأسير هشام أبو هواش سيكون هناك حالة فلسطينية جديدة كحالة معركة سيف القدس وعملية نفق الحرية ، معتبراً ان قيادات الاحتلال غير قادرة على اتخاذ قرار في قضية الاسير هشام ابو هواش كما هو عاجز على اتخاذ قرار في صفقة التبادل.

وشدد د. عليان على ان هناك رسائل تهديد حقيقية من الأسرى في معتقلات الاحتلال إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش.

وتابع د. عليان من يقرأ الاعلام العبري يعلم ان الاحتلال في حالة تخبط ولا سيما ان هناك خوف كبير في الاوساط الاسرائيلية من الدخول في معركة جديدة كسيف القدس