بالفيديو : بدء هدم منزل عائلة الرجبي في بيت حنينا بالقدس المحتلة 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 ص
04 يناير 2022
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بالفيديو : هدم منزل عائلة الرجبي في بيت حنينا بالقدس المحتلة 

 

#منزل عائلة الرجبي

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