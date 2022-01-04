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بالفيديو : بدء هدم منزل عائلة الرجبي في بيت حنينا بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 ص
04 يناير 2022
بالفيديو : هدم منزل عائلة الرجبي في بيت حنينا بالقدس المحتلة
#منزل عائلة الرجبي
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