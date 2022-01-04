معتصمون ومتضامنون يبيتون ليلتهم في الصليب الأحمر برام الله

يواصل المعتصمون في مقر الصليب الأحمر برام الله لليوم الثاني على التوالي، تضامنهم مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي وسط خطورة وضعه الصحي.

ويعتصم قادة محررون وصحفيون ونشطاء داخل المقر، حيث باتوا ليلتهم، من أجل إيصال رسالة الدعم والإسناد للأسير أبو هواش، ومطالبة الصليب الأحمر والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإجبار سلطات الاحتلال على الاستجابة لمطالبه العادلة والإفراج عنه.

ودعا المعتصمون في تصريحات خاصة، إلى تصعيد الفعاليات في كل الوطن والداخل المحتل والقدس والضفة انتصاراً للأسير هشام، داعين الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لتحمل المسؤولية الكاملة والقيام بخطوات أممية للضغط على الاحتلال بالإفراج عن الأسير هشام.

يشار إلى أن التقارير الطبية حذرت من انتكاسة صحية، وتدهور خطير على حالة الأسير هشام أبو هواش، مما يعرضه لخطر الموت في أي لحظة.