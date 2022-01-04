قدورة فارس: "نحن في أقرب نقطة لاستشهاد "أبو هواش" وهناك خشية من تغذيته قسرياً

أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء 4/1/2022 ، ان التوصيف الطبي للأسير هشام ابو هواش في اليوم الـ141 لإضرابه عن الطعام انه قد يستشهد في أي لحظة هو الصحيح وخاصة "أن لا تدهور جديد قد يحدث على حالته كون ان التدهور الكبير قد حصل" ، محذراً : "نحن في أقرب نقطة لاستشهاده وهو ما يزعج الجميع ويخلق حالة التوتر".

ورد فارس خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" بشأن الخشية من تغذية الاسير أبو هواش قسرياً ، بأن موضوع التغذية القسرية قد سقط ، وخاصة بعد رفض نقابة اطباء الاحتلال العمل به واعتباره نوع من أنواع التعذيب ولن يفيدهم .

وبين فارس ان التغذية القسرية تتطلب مساعدة من الاسير أبو هواش وهو الذي لن يحصل ابداً ، ولن يجرء أي طبيب عن القيام بتلك الخطورة .

وبشأن التحركات ، بين فارس ان البيان الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي بالأمس لا يرتقي للموقف ولكنهم طالبوا والصليب الاحمر طالب قبلهم واصبحت قضية هشام مجلجلة ، ونأمل ان يكون التحرك بشكل سريع.

ومن جانبه قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هناك تراجعًا خطيرًا على الوضع الصحي للأسير أبو هواش، وأن حياته تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.

وأوضح عبد ربه أن الأسير أبو هواش يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

وحذر من إقدام الأطباء على تغذيته قسرًا، مؤكدًا أن هناك جهود على المستوى الرسمي الفلسطيني وأخرى دولية تبذل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه.

والأسير أبو هواش من منطقة دورا الخليل، معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، أحدها خلال إضرابه عن الطعام، ومدته ستة أشهر، وجرى تخفيض المدّة لاحقًا إلى أربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

وتأتي هذة التحذيرات وسط تحركات على الأرض في كافة الاراضي الفلسطينية وتهديدات من المقاومة الفلسطينية .