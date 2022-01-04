إذاعة جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في حادثة تحطم مروحية "العطليف" بحيفا

قالت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، "إنه سمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية "العطليف" بحيفا الليلة، هما ضابطين المقدم "ايرز سحقاني" وهو نائب قائد قاعدة رمات دافيد والرائد "خين فوقيل".

وأضافت الإذاعة العبرية: "بأن قائد سلاح الجو الصهيوني اللواء عميكام نوركين قرر فتح تحقيق في حادثة تحطم مروحية "العطليف" في حيفا، كما قرر وقف طلعات المروحيات من هذا النوع حتى اشعار اخر".

ويُشار إلى أن مروحية "عطليف" هي مروحية دوريات بحرية، تكون محمولة على سفن من نوع "ساعر5" ومن مهامها الرئيسية : إسناد ذراع البحر، ورصد شواطئ العدو، والبحث والتمشيط، والانقاذ في البحر، وهي في الأساس صناعة فرنسية، وأدخلها الجيش "الإسرائيلي" إلى الخدمة عام 1996 وطور عليها.