أسعار العملات الرقمية الثلاثاء 4 يناير 2022

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، حيث تراجعت "بيتكوين" دون مستوى47 ألف دولار بنحو طفيف.

و كان تداول سوق العملات الرقمية مختلطًا اليوم، مع ذلك، كان التجار يتجهون إلى الأصول ذات المخاطر العالية بعد عطلة الأسواق العالمية.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.55% ليصل إلى 46970 دولارا.

بينما ارتفعت سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.66% إلى 3809.3 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.69% لتصل إلى 525.91 دولار.

في حين تراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 0.28% ليسجل 1.3542 دولار.

كما هبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.39% إلى 0.8411 دولار.

بينما ارتفعت سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.73% إلى 28.84 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.07% إلى 0.1720 دولار.

وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.13% ليصل إلى 149.7 دولار.

وقفز سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 5.35% إلى 21.96 دولار.