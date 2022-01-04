أسعار الذهب في الجزائر الثلاثاء 4-1-2022

تراجع متوسط أسعار الذهب في الجزائر في تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يناير كانون الثاني 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر مسجلا نحو 8060 دينارا (58.01 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى نحو 6045 دينارا (43.51 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4702 دينارا (33.84 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 4030 دينارا (29.01 دولار).

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر، اليوم ليسجل نحو 7053 دينارا (50.76 دولار).

وانخفض متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، إلى نحو 250.661 دينار (1804 دولارا)،

كما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم، إلى نحو 56.420 ألف دينار (406.10 دولار).