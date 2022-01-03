النخالة وهنية يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والعمل المطلوب لإنقاذ حياته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 م
03 يناير 2022
الامين العام زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحماس هنية
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أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا  مع القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. 

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الأوضاع المستجدة، وخاصة المتعلقة بالحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش.

ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة ومتابعة نتائجها، مؤكدين العمل المشترك من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية، بل ووضع حد لملف الاعتقال الإداري الذي يشكل تعديًا صارخًا على حرية أبناء شعبنا خاصة في الضفة الغربية.

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