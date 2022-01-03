سابقة تاريخية: آبل تتجاوز عتبر 3 تريليونات دولار

تجاوزت شركة "آبل" Apple العتبة الرمزية البالغة 3 آلاف مليار دولار في البورصة ، وهي سابقة في تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد على نجاح المجموعة، التي زادت قيمتها 10 أضعاف تقريبا منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز.

إلا أن هذا الإنجاز لم يدم سوى بضع ثوانٍ قبل أن تتراجع القيمة قليلا.

وارتفع سعر السهم بنسبة 2.6% إلى 182.19 دولارا، حيث بلغت قيمة "آبل" في بورصة "ناسداك" في ذلك الوقت من الجلسة 2988 مليار دولار.

و"مايكروسوفت" Microsoft هي الشركة الأخرى الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية الـ2000 مليار دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب 2018، أصبحت "آبل" أول شركة تتجاوز حاجز الـ1000 مليار دولار بعد 38 عاما من الاكتتاب العام الأولي، ثم احتاجت الشركة عامين فقط لتجاوز عتبة الـ2000 مليار دولار، ثم 16 شهرا لتتجاوز 3000 مليار دولار.

وهكذا أصبحت "آبل" أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف "آيفون" ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة، مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولارا في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل آبل تي.في وآبل ميوزيك. واستغرق وصول قيمة آبل السوقية من تريليونين إلى 3 تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة