سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 4 يناير 2022، استقر سعر الدولار اليوم في السودان، لدى بنك السودان المركزي، وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم 452 جنيها، وسجل لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وهبط سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 494.74 جنيه للشراء، و498.46 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 550 جنيها.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة ليسجل نحو 588.77 جنيه للشراء، و593.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء 635 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 116.23 جنيه للشراء، و117.10 جنيه للبيع.

بينمااستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 120 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 118.79 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 123 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي استقرار سعر الدينار الكويتي عند مستوى 1434.65 جنيه للشراء، و1445.41 جنيه للبيع.