سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء4 يناير 2022، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر شراء اليورو عند نحو 17.67 جنيه، بينما صعد سعر البيع إلى 17.92 جنيه.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) صعد سعر اليورو إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.18 جنيه للشراء، و21.32 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.70 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

