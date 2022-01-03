انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 في أسواق العراق، و ذلك تزامناً مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 84.662 ألف دينار (57.98 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، الى نحو 74.081 ألف دينار (50.74 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 63.497 ألف دينار (43.49 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.386 ألف دينار (33.82 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب نحو 2.632 مليون دينار (1803 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 592.645 ألف دينار (405.90 دولار).