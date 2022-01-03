سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 4 يناير 2022، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، مستهل تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان ما بين 28520 و28570 ليرة لكل دولار.

وتوقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

وأوضحت المصادر أنّ الدولار في السوق الموازية قد ينخفض بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف.

وأضافت: "في هذه الحالة، فإن الدولار سيُطرح في السوق بشكل لافت، الأمر الذي قد يجعل الدولار ينخفض بالتوازي مع منصة صيرفة التي من الممكن أن ينخفض سعر الدولار عليها أيضاً".





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولى.