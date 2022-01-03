طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

شهدت أسعار الذهب تراجعا في لبنان، اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، تزامناً مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 87.761 ألف ليرة (58.01 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى نحو 76.793 ألف ليرة (50.76 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 65.822 ألف ليرة (43.51 دولار).

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.194 ألف ليرة (33.84 دولار).

كما تراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب، إلى نحو2.729 مليون ليرة (1804 دولارًا).

و انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 614.342 ألف ليرة (406.10 دولار).