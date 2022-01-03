مزهر: الأسير هشام أبو هواش يسجل انتصاراً بحريته أو استشهاده

قال ممثل حركة الجهاد في لجنة الأسري للقوي الوطنية والإسلامية ياسر مزهر إن الأسير هشام أبو هواش يسجل انتصاراً بحريته أو استشهاده.

و أوضح مزهر في تصريح له مساء الاثنين أنه خلال الساعات القادمة سيسجل الأسير هشام نصرا على الاحتلال، مشيراً الى أن الاحتلال يماطل بالإفراج عن الأسير هشام حتى اللحظات الأخيرة و أن الفصائل الفلسطينية تراقب الموقف.

و بين أن الوسطاء يحاولون الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو هواش.

و أكد مزهر أن من يرغب بعدم اشعال المنطقة عليه أن يضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسير أبو هواش.

يشار الى أن الأسير أبو هواش يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي بصمود أسطوري رفضاً للاعتقال الإداري، في ظروف صحية خطيرة.