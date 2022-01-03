بالفيديو الاعلام العبري: تحطم مروحية قبالة سمواحل حيفا و الاحتلال يتكتم على التفاصيل

أعلنت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الاثنين تحطم مروحية في البحر قبالة سواحل حيفا شمال فلسطين المحتلة.

و وفقاً لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت غادر جلسة كان يتواجد فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.

و بحسب الصحيفة، فتحقق الشرطة في بلاغ عن سقوط مروحية في البحر قبالة سواحل حيفا، أكد مسؤول في الشرطة وصول مثل هذا البلاغ واستدعاء القوات للمكان، فيما اشارت الصحيفة الى أن المروحية مدنية.

و أوضحت بأن المروحية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا، حيث تم العثور على طيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ، حيث ظان حادثة المروحية وضعت تحت غطاء من السرية، دون الحديث عن تفاصيل.

و اضافت ان المروحية خاصة بسلاح البحرية الإسرائيلية، وهي مروحية تستخدم في الدوريات الاعتيادية وتهبط بالعادة على سطح البوارج.

و لفتت الى أن هناك حالة مصابة بجروح خطيرة تم انتشالها ويجري البحث عن آخرين في مكان محدد سقطت فيه المروحية، نافية في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت أن بينيت دخل في اجتماع مغلق بشأن الحادثة.

من جهتها قال القناة 12 العبرية إن "الرقابة العسكرية تفرض حظر النشر حول حدث الطائرة المروحية مقابل شاطئ حيفا".