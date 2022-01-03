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مقاومون يطلقون النار على حاجز الجلمة شمال جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 م
03 يناير 2022
مقاومون يطلقون النار على حاجز الجلمة شمال جنين
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