تحليل محلل سياسي: ساعات حاسمة و مصيرية تنتظرنا بعد اجتماع حماس و الجهاد

قال الكاتب و المحلل السياسي، مصطفى الصواف إن الساعات القادمة حاسمة ومصيرية، بعد الاجتماع الذي عقد على أعلى مستويات في حركتي الجهاد الإسلامي و حماس.

و أضاف الصواف أن الحديث يدور عن لقاء جمع بين قيادات سياسية وعسكرية لحركتي حماس والجهاد، عقب تدهور حالة الأسير المضرب عن الطعام منذ نحو مائة وأربعين يوما، مشيراً الى أن الاجتماع يحمل في طياته أسئلة كثيرة عن المتوقع في الساعات القادمة.

و لفت الى أن هذا الاجتماع ربما بحث وضع الخطوات الواجب التحرك بموجبها من قبل الحركتين ، والسناريوهات المتوقعة حال إعلان استشهاد الأسير أبو هواش، خاصة أن التحذيرات بلغت أشدها من القوى والفصائل الفلسطينية والمسيرات والتظاهرات التي تسير في شوارع الضفة، أو التظاهرات التضامنية معه في بعض مناطق فلسطين المحتلة.

و وفقاً للمحلل، فإن الاجتماع لم يكن من أجل الاجتماع، وإن لم يسرب عبر الإعلام ما دار فيه.

و عبر الكاتب الصواف أنه يعتقد في نهاية الاجتماع كان القرار "استعدوا وكونوا على أهبة الاستعداد، ولا ترفعوا أيديكم عن الزناد في انتظار الأوامر".

و أوضح الصواف أن الساعات القادمة حاسمة و ستحدد مصير المنطقة ما لم يتدارك الاحتلال الموقف، ويوقف جريمة اغتيال الأسير أو هواش بالإفراج عنه فورا دون تردد حتى لا يحدث التدهور والتصعيد الخطير.

يشار الى أن الأسير أبو هواش يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي بصمود أسطوري رفضاً للاعتقال الإداري، في ظروف صحية خطيرة.