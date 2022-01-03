الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين توّجّه دعوةً للتضامنِ مع الأسير أبو هواش

وجهت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، دعوة للتضامنِ ومساندةِ الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هوّاش.

وقالت الحملة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، :" رغم الأخطار الجسيمة التي تهدد حياته، يتابع الأسير البطل هشام أبو هوّاش إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أكثر من 140 يوماً، وقد دخل أخيراً في غيبوبة ويتعرض لاحتمال فشل كلوي قاتل".

وأضافت:" تهيب الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بجميع الأحرار والشرفاء أن يسارعوا إلى إنقاذ حياة هشام أبو هوّاش، من خلال حملات التضامن المختلفة، مثل:

- تنفيذ وقفات واعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في بلدانكم.

- أو توجيه رسائل إلى الشخصيات المؤثرة أو ذات العلاقة في المؤسسات الدولية والمحلية لديكم.

- والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في النشرِ حول مساندتكم لهشام أبو هواش.

وأكدت الحملة في بيانها أن حياة (هشام أبو هوّاش) وغيره من المعتقلين المضربين عن الطعام أمانة، نحن مسؤولون عنها، وهم ينادون الجميع على لسان هشام: (لن أسامح من قصّر في حقي).