الضفة الغربية تشتعل تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان و قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، و ذلك خلال مسيرات خرجت تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 140 يوماً في ظل أوضاع صحية غاية في الخطورة.

و أطلقت مساجد بلدة بيتا جنوب نابلس نداءات عبر مكبرات الصوت دعت فيها للنفير لعام نصرةً للأسير المضرب هشام أبو هواش.

و اندلعت مواجهات بين شبان و قوات الاحتلال على مفرق بيتا، حيث اشعل الشبان الإطارات المطاطية و حملوا صور الأسير المضرب عن الطعام لليوم 140 هشام أبو هواش.

و أعلنت مصادر طبية اصابة شاب بالرصاص المطاطي وعدد من حالات الاختناق بمواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال على مفرق بيتا جنوب نابلس.

و في أو ديس شرق القدس، أشعل شبان الإطارات المطاطية، كما حاولوا هدم الجدار العازل في البلدة، تضامنًا مع الأسـير هشام أبو هواش.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان و قوات الاحتلال في منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

و أفاد شهود عيان بإصابة شاب بشظايا رصاص توتو حي في يده وآخر بـ قنبلة غاز في رأسه، حيث جرى نقلهم إلى المشفى، وذلك خلال المواجهات المندلعة حتى هذه اللحظة بالبلدة.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لخطر الموت، بعد 140 يوماً من الإضراب عن الطعام.