مدرسة كويتية تفوز بالمركز الأول في مسابقة "فلسطين قضيتي"

فازت مدرسة كويتية بالمركز الأول في مسابقة "فلسطين قضيتي" دعماً للقضية الفلسطينية.

وقال مدير مدرسة "دسمان" ثنائية اللغة، خليل أبو عفيفة، إن "طلبة المدرسة شاركوا في مقطع مرئي توعوي مدته 7 دقائق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف أبو عفيفة أن "المقطع حمل دلالات عدّة، في مقدمها التزام المدرسة بربط الطلبة بالقضايا القومية والعربية".

وأشار إلى أن العمل "حرص على إبراز دور المدرسة وطلابها في دعم القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه جمع بين التوعية والتشجيع على دمج دعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية ضمن البرامج الطلابية والحصص المدرسية.

وأوضح مدير المدرسة أن "الرؤية المشتركة لإدارة ومعلمي وطلاب المدرسة للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى تحديدًا، أنها قضية أمة وإنسانية ونصرتها واجب والدفاع عنها شرف عظيم، ما دفعنا للمشاركة في هذا العمل".

وألمح إلى أن المدرسة تخصص حصصًا توعوية عن القضية الفلسطينية من منطلق فضلها في الإسلام، مشيراً إلى أنها تعزز مفهوم الواجب المناط نحوها وترفض بأي شكل الانتهاكات التي تجري على أرضها.

وشدد أبو عفيفة على "إيمان المدرسة بهذا العمل إسهاماً في توعية الأجيال وإيصال رسالة دعم لأهلنا في فلسطين".

وكانت مسابقة "فلسطين قضيتي"، اختتمت فعالياتها في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في حفل ختامي، أقامته جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع رابطة شباب لأجل القدس في الكويت.

وتعتبر الكويت حكومة وشعباً من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، ايماناً منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.

آخر هذا الدعم، اختيار صحيفة القبس "الشعب الفلسطيني البطل" شخصية العام 2021، حيث ذكرت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة الماضي، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب "شخصية العام".