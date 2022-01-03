محاولات أمريكية لتطبيع العلاقات بين الاحتلال و اندونيسيا

نقلت مصادر عبرية اليوم الإثنين، عن مسؤول كبير بوزارة خارجية الاحتلال أن محاولات تقوم بها واشنطن لتقريب وجهات النظر بين مواقف ووجهات النظر بين "إسرائيل" وإندونيسيا.

و وفقاً لموقع "إسرائيل 24"، فإن هناك محادثات بين الجانبين وراء الكواليس.

و بحسب المسول "الإسرائيلي"، فإن هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، على سبيل المثال جزيرة القمر وجزيرة المالديف، وعلى المدى الطويل الكويت وقطر.

وتعتبر إندونيسيا الدولة الأكبر من ناحية عدد المسلمين، وسبق أن تمت الإشارة إليها كدولة محتمل انضمامها الى اتفاقيات التطبيع التي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

يذكر أيضًا أن "إسرائيل" لا تقيم حتى الساعة، علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قضية تطبيع العلاقات بين الجانبين خلال زيارة لإندونيسيا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر التقى دبلوماسي إسرائيلي بوزير الدفاع الإندونيسي في البحرين.