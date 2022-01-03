الاحتلال يواصل مشروع تحصين "سجن جلبوع" بعد أشهر من عملية نفق الحرية

ذكرت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن شعبة الهندسة والبناء بوزارة جيش الاحتلال، ودائرة السجون بعد أسابيع من التخطيط والتقييم بسكب الإسمنت في المساحات الموجودة تحت الأرض في سجن جلبوع.

وأفادت القناة العبرية الـ 7 أنه بعد انتهاء الأعمال التحضيرية وصلت قافلة من الناقلات إلى السجن وتم سكب حوالي 1200 متر مكعب من الإسمنت إلى مختلف نقاط الضعف والتي كانت موجودة في البنية التحتية للسجن وذلك لمنع احتمال الهروب منه في المستقبل.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروع حماية سجن جلبوع بالاشتراك بين وزارة الحرب وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.