نادي الأسير: اعتداء قوات الاحتلال على المتضامنين مع المعتقل أبو هواش سلوك همجي

أدان نادي الأسير الفلسطيني، اعتداء قوات الاحتلال على المتضامنين مع المعتقل هشام أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي حيث يقبع.

وأضاف، إنّ كان هذا سلوك قوات الاحتلال داخل مستشفى بحق متضامنين مدنيين بهذه الهمجية، فماذا يمكن أن يكون مصير المعتقل أبو هواش، حيث أن هذا الاعتداء مؤشر يضع أمامنا مخاطر مضاعفة على حياته ومصيره، في الوقت الذي يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد مرور 140 يومًا على إضرابه.

وأكّد أن هذه المخاطر هذه الاحتمالية تتضاعف مع مرور مزيد من الوقت على إضرابه دون الاستجابة لمطلبه، وحذر من محاولة الاستفراد به، في الوقت الذي يمر إضرابه بفترة حاسمة وخطيرة.