بالفيديو شاهد.. النائب الطيبي يحاول إيقاظ الأسير هشام أبو هواش

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:18 م
03 يناير 2022
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#الطيبي #ابو هواش

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