"رواسي فلسطين" تفتتح فعاليات المعرض الدولي (يوم المقاومة العالمي للفنون التشكيلية)

افتُتِح في مدينة غزة، ظهر اليوم، الإثنين 3 يناير 2022، المعرض الفني الدولي (يوم المقاومة العالمي للفنون التشكيلية)، في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، بتنظيم من مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام.

وحضر المعرض الذي أقيم إلى جانب فعاليات مهرجان شهيد القدس في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، شخصيات اعتبارية وممثلي عن الفصائل الفلسطينية ومثقفين وأدباء وشخصيات دينية وإعلامية إضافة إلى جمع غفير من الشباب.

وشارك في المعرض قرابة 30 فنانا وفنانة من 10 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وضمَّ عشرات اللوحات الفنية من إبداعات المشاركين، تتناول في معظمها القضية الفلسطينية ببُعديها العربي والإسلامي بأساليب مختلفة ومواضيع عدّة تمحورت جلّها حول القدس والمقاومة إضافة لحق العودة وتحرير الأسرى.

وقال المدير العام لمؤسسة رواسي فلسطين، أ. فايز الحسني، إن المعرض يعقد في مدينة غزة تحت شعار المقاومة تعبيراً وتأكيداً على دور الفنون إلى جانب الرصاصة، وهو حدث دولي يجمع نخبة من فناني العالم ضمن برامج المؤسسة في مجال الفنون التشكيلية.

وتابع الحسني "تُجسد الأعمال المنضوية في هذا المعرض معاناة الشعب الفلسطيني على مدار عقود سابقة، وهي محاولة لترسيخ حضور الفنون التشكيلية في مشروع المقاومة كأداة هامة ملتزمة بقضايا الأمة وعلى رأس أولوياتها فلسطين"

وشهد المعرض إقبالا كبيراً من قبل المواطنين، واهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام المحلية والعربية، حيث تجوّل الحضور في زوايا المعرض وأبدوا إعجابهم بالأعمال الفنية التي عبرت عن حضور القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية.



