عدنان: أبو هواش صرخة في وجه التخاذل الدولي

أكد القيادي المحرر خضر عدنان، أن وقفتهم اليوم في مقر الصليب الأحمر برام الله، هي صرخة في وجه الصليب الأحمر والمجتمع الدولي، وتقصيرهم الواضح تجاه قضية الأسير هشام أبو هواش.

ودعا عدنان إلى التحرك والتفاعل مع معاناة هشام ومع وجعه وأمله بالحرية، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً لأجل قضيتنا وكرامتنا وقدسنا، لافتاً إلى ضرورة نصرة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وشدد عدنان، أنه كما انتصر المضربون عن الطعام، سينتصر هشام أبو هواش، مشيراً إلى أننا لن ننكسر ولن نتراجع أمام تهديدات الاحتلال.

وطالب جماهير شعبنا والأسرى الذين خاضوا الإضرابات النخبوية للتحرك الفاعل من أجل نصرة الأسير هشام أبو هواش، محذراً من تدهور حالته ووفاته وفقدانه وتداعياتها الخطيرة.