رابطة بيت المقدس تنظم ملتقىً للطلبة في بيروت: بالمقاومة ننتصر للأسرى والمسرى

نظمت رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، ‏الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الأحد، ملتقىً لطلابها وطالباتها في مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان.

وتحدث خلال اللقاء رئيس الرابطة الأستاذ خالد بديوي، عن أبرز المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية، وعن إنجازات المقاومة، ونضالات الحركة الأسيرة خاصة الأسرى الذي خاضوا الإضرابات عن الطعام ومن بينهم الأسير البطل المضرب حاليًا هشام أبو هواش.

وأكد بديوي أن المقاومة تقوم بواجبها تجاه المسرى والأسرى انطلاقاً من الأمانة التي يحملها كل مسلم، موضحاً أن كل واحد فينا ملقى على عاتقه دور في هذه المواجهة.

وأضاف "المقاومة قد تكون بالصاروخ أو بالكلمة أو بتغريدة تنتصر للأسرى أو بدعم صمود شعبنا ولها وجوه كثيرة، المهم أن يشارك الجميع في هذه المسيرة المباركة، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

وتطرق بديوي كذلك إلى نشأة الرابطة، ودورها في دعم ومساندة الطلبة الفلسطينيين في لبنان على مختلف الأصعدة، الخدماتية والتربوية على وجه الخصوص.

بدوره، تحدث نائب رئيس الرابطة الأستاذ محمد الحاج موسى، عن دور الشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص في مقاومة الاحتلال ونشر وتثبيت الرواية الفلسطينية بين الطلبة في الجامعات والمدارس وعبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.

كما روى مجموعة من سير الشهداء والاستشهاديات، مؤكدًا ضرورة التأسي بهم وإكمال مسيرتهم.







