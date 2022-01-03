بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم المستشفى المتواجد فيه الأسير أبو هواش وتعتدي على المتواجدين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، مستشفى (اساف هروفيه) في الداخل المحتل، الذي يتواجد فيه الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 140 على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المستشفى وأجبرت الطواقم الصحفية والمتضامنين فيه على المغادرة.

وأشار عيان، إلى أن قوات الاحتلال قد اعتدت على عائلة الأسير المضرب ابو هواش، والصحفيين الذي جاءوا يغطوا الوقفات التضامنية وحالة الأسير.

من جانبه، قال قدري ابو بكر: إن "التقارير الطبية التي يشرف عليها اطباء "اسرائيليين" تفيد ان الحالة الصحية للأسير المضرب هشام ابو هواش لليوم 140 على التوالي هي أشبه "بالموت السريري".

وأضاف ابو بكر، أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة السمع و البصر وعدم القدرة على الكلام، واصبح لا يشعر بالآلام نتيجة الهزال الشديد في كافة انحاء جسده .

وأكد، أن الاحتلال يتبع سياسة الاعدام البطيء بحق أبو هواش بشكل متعمد والدليل على ذلك تجميد الحكم الاداري ، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

ولفت ان الاسير هشام ابو هواش يرفض تعليق اضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة بإطلاق سراحه فورا او الغاء الحكم الاداري الصادر بحقه .

وحذر ابو بكر من الارتدادات الشديدة والعنيفة داخل السجون الاسرائيلية وخارجها, وفي ارجاء الارض المحتلة في حال استشهاد الاسير المضرب هشام ابو هواش نتيجة لتعنت الاحتلال بالرد على مطالبه .