عدنان يطالب جميع المعنين بالوقوف مع الأسير أبو هواش لنيل حريته

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان، اليوم الاثنين، من جميع المعنين بمزيد من الوقوف مع الأسير المصرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 140 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية لخطر الموت.

وانتقد عدنان، التقصير الرسمي لا سيما السلطة في الضفة المحتلة في مساندة الأسير أبو هواش، داعيًا بضرورة فتح السلطة قنوات الإعلام الرسمي لفضح جرائم الاحتلال والضغط عليه في الأفراج عنه.

وأكد القيادي في "الجهاد" من داخل مقر الصليب الأحمر في رام الله، أنه المتضامين الان يقفون في مقر الصليب الاحمر دعما لهشام أبو هواش والأسرى المرضى.

من جهته، قال قدري ابو بكر، إن "التقارير الطبية التي يشرف عليها اطباء "اسرائيليين" تفيد ان الحالة الصحية للأسير المضرب هشام ابو هواش لليوم 140 على التوالي هي أشبه "بالموت السريري".

وأضاف ابو بكر، أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة السمع و البصر وعدم القدرة على الكلام، واصبح لا يشعر بالآلام نتيجة الهزال الشديد في كافة انحاء جسده .

وأكد ابو بكر، أن الاحتلال يتبع سياسة الاعدام البطيء بحق أبو هواش بشكل متعمد والدليل على ذلك تجميد الحكم الاداري ، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

ولفت ان الاسير هشام ابو هواش يرفض تعليق اضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة بإطلاق سراحه فورا او الغاء الحكم الاداري الصادر بحقه .