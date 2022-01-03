بالفيديو فتاة تقبض على أسد هارب في الكويت

نجحت فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل، إذ كان يشكل خطرا على حياة الناس.

وأظهر فيديو، أن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: "إنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم".

وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها، وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.