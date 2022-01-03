الاحتلال يعتقل شاب ويستدعي 7 آخرين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من المقدسيين وسلمت آخرين استدعاءات لمقابلة مخابراتها في القدس المحتلة، فيما أصدرت حكما بالسجن 9 أشهر على شاب آخر.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة واعتقلت 4 شبان منها، بعد محاصرة بناية سكنية بالقرب من دار الإفتاء في البلدة.

كما سلمت عدداً من الشبان من بلدة العيساوية شمال شرق القدس استدعاءات للتحقيق في في أحد مقراتها بشارع صلاح الدين، عرف منهم: مفيد عبيد، قصي داري، ونضال فروخ.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 9 أشهر بحق الشاب المقدسي بركات الزعتري من حي وادي الجوز.

كما مدد الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي خطاب الشرباتي حتى الخميس القادم بعد اعتقاله صباح اليوم من منزله.

وبينت مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في عام 2021 سجلت في القدس المحتلة وضواحيها ووصلت إلى (2784) حالة اعتقال، بينهم (750) قاصرا/ة، و(120) من النساء.