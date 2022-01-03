الان موعد شهر رمضان 2022 فلكينًا في مصر وجميع الدول العربية

يبحث آلاف الناس عن موعد شهر رمضان 2022 فلكينًا في مصر وجميع الدول العربية ، عبر مواقع الانترنت تحديدًا في محرك البحث جوجل ، هذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل ، مع دعاء بداية رمضان التي يأتي معه الخير والبركة وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار ، ويضاعف الله عزوجل فيه الأجور وأيضًا تكثر فيه الطاعات .

إدارة فريق الموقع اهتمت في نتائج عمليات البحث حول موعد شهر رمضان 2022 فلكينًا في مصر وجميع الدول العربية ، وقررت إرفاق الموعد المحدد بين هذه السطور ، إذ يترقب ملايين المسلمين حول العالم معرفة موعد رمضان هذا العام وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

شهر رمضان 2022

ويُعد شهر رمضان المبارك من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، بالرغم من شدة الصعوبات والمتاعب التي يعيشها الصائمون.

ويبحث الناس عن معرفة موعد شهر رمضان المبارك 2022، حيث شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

وقد حل علينا شهر رمضان عام 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا مصر

وأظهرت دراسة أجراها مختصون أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2022 في فلسطين

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في فلسطين، موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في القدس: الساعة 6:59، موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م القدس: الساعة 7:15، مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 16 دقيقة، عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة