داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف أسماء المسافرين (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/1) هنا ، جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3) هنا .

وأكدت الوزارة، ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت وزارة الداخلية، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.