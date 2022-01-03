لماذا عليك أن تقرأ بصوت عالٍ لمدة 15 دقيقة يومياً؟

قال طبيب أمراض القلب الروسي ليو بوكيرا: "لإعادة الحيوية والنشاط لعضلات الجهاز التنفسي لدى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، يكون من المفيد القراءة بصوت عال لمدة 15 دقيقة كل ساع".

وأضاف الطبيب بوكيرا: "لدي طريقة، ربما يسمعني أي أحد ويستفيد منها. لقد أوصيت العديد من أصدقائي ومعارفي، عندما يمرضون، بقراءة أي نص بصوت عال لمدة 15 دقيقة".

وأوضح، أنه بالنسبة للشخص الذي عانى من فيروس كورونا، من المهم جدا أن تعمل عضلات الجهاز التنفسي، بما في ذلك العضلات الوربية، بشكل جيد.

وتابع الطبيب: "هناك فعالية كبيرة للقراءة بصوت عال، ولا يمكن العثور على طريقة أضل منها. يمكن قراءة وصف أي نص كان، حتى لو كان عن مواصفات الثلاجة".