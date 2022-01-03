صحة رام الله تستنفر خشية انتشار انفلونزا الطيور

عقدت لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور، اجتماعاً برئاسة وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الصحة برام الله، لبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي لإنفلونزا الطيور، بعد تسجيل إصابات بهذه الإنفلونزا داخل مزارع للدواجن في الداخل المحتل.

وشارك في الاجتماع وكلا وزارات المالية والزراعة وهيئة الشؤون المدنية، ومنسق شؤون المحافظات والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة المرأة في وزارة الصحة ومدير عام الصحة العامة، ومدير عام البيطرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات والإجراءات الواجب اتخاذها من كافة الوزارات لرفع الجهوزية والتأهب ومنع دخول هذا المرض لفلسطين، حيث لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في المزارع بهذا الفيروس في فلسطين، بعد إجراء 1700 فحص في الخدمات البيطرية.

يشار إلى أنه لم تسجيل حتى اليوم أي إصابة بهذا الفيروس في الداخل المحتل أو الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت وزيرة الصحة أن اللجنة الوطنية ستكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة أي مستجدات في الوضع الوبائي.