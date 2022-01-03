رام الله: الكشف ملابسات عملية سطو بقيمة مليون شيكل

كشف شرطة رام الله، اليوم الاثنين، ملابسات حادثة السطو التي وقعت أمس بحق أحد موظفي شركة خاصة وسرقة مبلغ مالي كبير كان بحوزته.

وأوضح بيان الشرطة، أنه وبناء على معلومات استخبارية ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات البحث والتحري تمكنت الجهاز وفي اقل من 24 ساعة من كشفت ملابسات عملية السطو والاعتداء على أحد موظفي الشركة، وسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون شيقل كان بحوزته في المنطقة الصناعية برام الله.

ووفق البيان، فقد تم القبض على بعض المتورطين واسترداد جزء كبير من المبلغ المسلوب، فيما يجري العمل على اعتقال باقي المتورطين لاستكمال القضية واسترجاع باقي المبلغ واحالة القضية للقضاء.